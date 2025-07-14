Спорт

Псковская федерация ушу выступит на празднике ПЛН в парке Строителей

На празднике Псковской Ленты Новостей, приуроченном к 25-летию издания и в преддверии Дня города, 19 июля, Федерация ушу в Псковской области представит свое выступление в различных стилях китайского боевого искусства.

Фото здесь и далее: РОО «Псковская Федерация Ушу» / «ВКонтакте»

Федерация существует более 20 лет (21 год). Как рассказала корреспонденту Псковской Ленты Новостей председатель федерации Виктория Алферова, значимый вклад в федерацию сделал Игорь Степанов как основатель, тренер и спортсмен. В далеком 2010 году он стал победителем Международного турнира, который проходил на острове Тайвань, где участвовали представители 11 стран. Однако, после того, как его не стало, наследие продолжает жить, и теперь его последователи достигают высот.

За прошлый год в области стало 5 кандидатов в мастера спорта (Мария Степанова, Василиса Кучер, Анастасия Петрова, Анна Сергеева, Андрей Егоров), в 2025 впервые в истории федерации выполнен норматив мастера спорта, это сделал Андрей Егоров . Больше 20 спортсменов области имеют первый взрослый разряд.

В 2024 году спортсмены области завоевали порядка 30 наград разного номинала на окружных соревнованиях и соревнованиях масштаба страны. Отличились спортсмены и на международных соревнованиях «Московские звезды ушу», в которых соревновались более 500 сильнейших спортсменов со всей России, а также Китая, Гонконга, Индии, Афганистана, Казахстана, Кыргызстана, Индонезии и других стран.

Напомним, на празднике 25-летнего юбилея Псковской Ленты Новостей гостей ждет выступление певицы Елены Васильчиковой, которая исполнит как свои авторские композиции, так и кавер-версии популярных песен.

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Также на празднике планируется большая программа конкурсов и выступлений. Прямо на нашей площадке в парке Строителей мы проведем конкурс талантов.

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А в рамках торжественного запуска аэростата дети участников специальной военной операции и победители конкурсов к 25-летию ПЛН совершат подъем в небо над Псковом.

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Приходите вместе с семьей и друзьями! Начало в 19:00 19 июля в парке Строителей.

Праздник состоится в любом случае, но возможны изменения даты в зависимости от метеорологических условий.

Данное мероприятие – это совместный проект Псковской Ленты Новостей и акционерного общества «Пушкиногорский маслодельно-сыродельный завод», организован при поддержке технологического партнера «Ростелеком», ООО «ЗЕНЧА» и других. Также благодарим официального партнера 25-летия ПЛН ООО «Центр кровельных и фасадных систем».

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