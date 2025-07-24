Спорт

Псковская тхэквондистка Виктория Петроченко завоевала «серебро» на чемпионате и первенстве мира в ОАЭ

Псковская спортсменка Виктория Петроченко завоевала серебряную медаль на чемпионате и первенстве мира по тхэквондо ГТФ в Эль-Айне (ОАЭ). Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Михаил Ведерников / Telegram-канал

В категории девушек 10-11 лет (до 34 кг) Виктория прошла в финал и одержала победу над соперницами из Кыргызстана и Казахстана.

«Упорство спортсменки, высокий уровень мастерства и настоящий боевой дух заслуживают искреннего уважения! Поздравляю Викторию и её тренера Алину Смирнову с этим выдающимся результатом! Гордимся нашими спортсменами!» - отметил глава региона.