Спрогнозировать результат ЧМ по футболу и выиграть год фитнеса могут псковичи

Тематическая акция, приуроченная к проходящему в эти дни чемпионату мира по футболу, стартовала в псковском спортивном клубе «Супер фитнес».

Фото: «Супер фитнес»

Организаторы предложили посетителям и подписчикам клуба проверить свою футбольную интуицию и принять участие в прогнозировании итогов турнира. Главным призом для участника, который первым верно угадает тройку призеров чемпионата, станет клубная карта на один месяц занятий в фитнес-центре.

Помимо основного приза, предусмотрены поощрения для тех, кто справится с задачей, но не успеет стать первым: участникам, занявшим второе и третье места в «рейтинге прогнозистов», мастер спорта по пауэрлифтингу Георгий Пономарёв предложил персональные тренировки и составление индивидуальной программы занятий.

Для того, чтобы принять участие, необходимо указать три команды, которые, по мнению участника, займут 1, 2 и 3 места в чемпионате.

Прогнозы принимаются в комментариях под постом в группе клуба до завершения группового этапа чемпионата — 28 июня.

23-й розыгрыш чемпионата мира стартовал 11 июня. Впервые в истории турнира в нем принимают участие 48 национальных сборных. На ЧМ-2026 в США, Канаде и Мексике за 38 дней проведут 104 матча.