Псковичка приняла участие во всероссийской смене «Спорт и ЗОЖ» форума «Бирюса»

Всероссийская смена «Спорт и здоровый образ жизни» в рамках молодёжного форума «Территория инициативной молодёжи "Бирюса"» (ТИМ «Бирюса») прошла с 17 по 21 июня в Красноярском крае. В числе участников – представительница Псковской области Анна Баранова, сообщили Псковской Ленте Новостей в АНО ПО «Центр молодежи и общественных инициатив».

Фото: АНО ПО «Центр молодежи и общественных инициатив»

Смена объединила более 300 молодых людей из 65 регионов России – активистов и лидеров студенческих спортивных клубов, представителей спортивных сообществ, тренеров и организаторов спортивных событий. В 2026 году форум проходил в 20-й раз и включал 10 тематических смен, посвящённых популяризации здорового образа жизни, финансовой грамотности, развитию науки, молодёжной политике и другим актуальным темам.

Образовательная программа смены «Физическая культура и спорт» включала лекции от ведущих экспертов страны, мастер-классы и тренировки на открытых площадках, а также нетворкинг и командные игры. Участники укрепляли связи между спортивными сообществами, вырабатывали предложения по развитию событий и идей в сфере спорта и здорового образа жизни, а также защищали свои проекты в рамках конкурса Росмолодёжь.Гранты.

«"Бирюса" — это не просто форум, это целая вселенная, где молодёжь со всей страны собирается, чтобы учиться, общаться и создавать будущее. Смена "Физическая культура и спорт" объединила сотни активных ребят, которые горят идеей здорового образа жизни и развития студенческого спорта. Программа выстроена идеально: с утра – образовательные лекции от ведущих экспертов страны, днём – мастер-классы и тренировки на открытых площадках, вечером – нетворкинг и командные игры. Здесь можно прокачать навыки, найти единомышленников и зарядиться энергией на год вперёд», – поделилась впечатлениями Анна.

Она также отметила высокий уровень организации: «Организаторы продумали каждую деталь: от питания до психологической поддержки участников. Но главное – это атмосфера. Здесь нет случайных людей: каждый приехал с целью стать лучше и принести пользу своему региону. Мы обмениваемся опытом, обсуждаем проекты и уже строим планы на будущее. А живописная природа Красноярского края только добавляет вдохновения».

Форум «Бирюса» прошел при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) в рамках национального проекта «Молодёжь и дети». Молодёжный образовательный центр «Спортэкс» – проект Росмолодёжи, который реализуется на базе форума.