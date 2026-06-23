Региональный этап всероссийского марафона «Земля спорта-2026» пройдёт в Пскове на стадионе «Машиностроитель» 27 и 28 июня, сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве спорта Псковской области.

В дисциплинах по ВФСК ГТО, волейболу и силовому экстриму будут соревноваться спортсмены от 18 лет. А отдельно для всех желающих организаторы приготовили активности «не в зачёт», мастер-классы и зрительское участие.

Также псковичи вместе со своими детьми могут принять участие в семейной эстафете. Взрослые от 18 лет, возраст ребёнка от 6 до 14 лет.

Программа марафона

27 июня

10:00-20:00 Соревнования по волейболу

11:00-12:30 Работа комиссии по допуску участников

13:00 Торжественное открытие марафона

13:30 Флешмоб «Разминка»

14:00-14:50 Выполнение испытаний (тестов) ВФСК ГТО

15:00 Музыкальная пауза: выступление творческих коллективов, показательные выступления спортивных коллективов

15:30-16:20 Соревнования по силовому экстриму, семейная эстафета

16:30 Музыкальная пауза: выступление творческих коллективов, показательные выступления спортивных коллективов

17:00 Торжественное закрытие марафона, награждение победителей и призеров

На протяжении всего мероприятия работают: фотозона, анимационная программа, спортивные активности для зрителей, фото- и видеосъемка.

28 июня