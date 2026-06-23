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Чемпионат СЗФО среди мужчин и женщин соберет в Пскове более 400 боксеров

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Чемпионат СЗФО по боксу среди мужчин и женщин пройдёт в псковском Ледовом дворце 23-27 июня, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской областной федерации бокса.

В соревнованиях примут участие более 400 спортсменов с Северо-Западного федерального округа России. Для женщин будет 13 весовых категорий от 48 до 81 килограмм и больше, а для мужчин - 12 весовых категорий от 48 до 92 килограмм и больше.

Соревнования проводятся по системе с выбыванием после первого поражения.

В личных видах программы спортивных соревнований победитель, серебряный призер и два бронзовых распределяются по занятым местам.

Победитель командного зачета определяется по наибольшей сумме очков, набранных участниками команды:

  • за первое место — 7 очков;
  • за второе место — 5 очков;
  • за третье место — 3,5 очка;
  • за каждую победу до полуфинала — 1 очко дополнительно.

Победители и призёры спортивных соревнований награждаются медалями, кубками и дипломами.

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