Чемпионат СЗФО среди мужчин и женщин соберет в Пскове более 400 боксеров

Чемпионат СЗФО по боксу среди мужчин и женщин пройдёт в псковском Ледовом дворце 23-27 июня, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской областной федерации бокса.

В соревнованиях примут участие более 400 спортсменов с Северо-Западного федерального округа России. Для женщин будет 13 весовых категорий от 48 до 81 килограмм и больше, а для мужчин - 12 весовых категорий от 48 до 92 килограмм и больше.

Соревнования проводятся по системе с выбыванием после первого поражения.

В личных видах программы спортивных соревнований победитель, серебряный призер и два бронзовых распределяются по занятым местам.

Победитель командного зачета определяется по наибольшей сумме очков, набранных участниками команды:

за первое место — 7 очков;

за второе место — 5 очков;

за третье место — 3,5 очка;

за каждую победу до полуфинала — 1 очко дополнительно.

Победители и призёры спортивных соревнований награждаются медалями, кубками и дипломами.