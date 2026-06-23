Вице-президент Великолукской олимпийской академии, директор Музея спорта и олимпийского движения Псковского края Дмитрий Белюков поздравил спортсменов с Международным олимпийским днём, который отмечают 23 июня. Пост он опубликовал в соцсети «ВКонтакте».

На фото забег Дмитрия Белюкова длиною в стадий на древнем стадионе в Олимпии, месте проведения Игр в Древней Греции

Именно в этот день в 1894 году на Атлетическом конгрессе самоучредился Международный олимпийский комитет и было принято решение возродить Олимпийские игры.

«Сегодня олимпийское движение - сложное социальное явление, его кульминацией являются Олимпийские игры, история которых начинается с 776 года до нашей эры. Поздравляю всех участников олимпийского движения! Желаю здоровья и новых побед!» - пишет Дмитрий Белюков.