 
Спорт

Дмитрий Белюков поздравил спортсменов с Международным олимпийским днём

0

Вице-президент Великолукской олимпийской академии, директор Музея спорта и олимпийского движения Псковского края Дмитрий Белюков поздравил спортсменов с Международным олимпийским днём, который отмечают 23 июня. Пост он опубликовал в соцсети «ВКонтакте».

На фото забег Дмитрия Белюкова длиною в стадий на древнем стадионе в Олимпии, месте проведения Игр в Древней Греции

Именно в этот день в 1894 году на Атлетическом конгрессе самоучредился Международный олимпийский комитет и было принято решение возродить Олимпийские игры.

 

«Сегодня олимпийское движение - сложное социальное явление, его кульминацией являются Олимпийские игры, история которых начинается с 776 года до нашей эры. Поздравляю всех участников олимпийского движения! Желаю здоровья и новых побед!» - пишет Дмитрий Белюков.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Пресс-портреты

Белюков Дмитрий Анатольевич

Белюков Дмитрий Анатольевич

Депутат Великолукской городской Думы, декан социально-гуманитарного факультета ВЛГАФК

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026