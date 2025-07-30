Спорт

ФК «Псков» в Коряжме прервал безвыигрышную серию

Футбольный клуб «Псков» провел очередной матч первенства Северо-Запада. В городе Коряжма Архангельской области подопечные главного тренера Игоря Васильева победили футболистов «Химика» с крупным счетом 0:4.

Таким образом, псковичи прервали безвыигрышную серию. Напомним, до этого команда в первенстве и Кубке Северо-Запада потерпела четыре поражения и один матч сыграла вничью.

Для «Химика» сегодняшнее поражение стало девятым в девяти матчах. Не набрав ни одного очка, команда из Коряжмы занимает последнее, шестое место в турнире.

ФК «Псков» располагается на четвертой строчке с одиннадцатью очками, набранными в восьми матчах. В первенстве лидирует мурманский «Север», имеющий в активе 22 очка.