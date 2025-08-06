Николай Козловский: Доля систематически занимающихся спортом великолучан превысила 43%

В преддверии Всероссийского дня физкультурника глава города Великие Луки Николай Козловский в своем еженедельном обращении затронул тему развития физической культуры и спорта в городе на Ловати.
Фотографии: Николай Козловский / Telegram
Президент Российской Федерации Владимир Путин поставил задачу обновить, модернизировать и качественно нарастить возможности инфраструктуры для подготовки атлетов по всем олимпийским и паралимпийским видам спорта, обеспечить самое широкое вовлечение в спорт подрастающего поколения, сделать акцент на дошкольников, детей с особенностями физического развития и находящихся в трудной жизненной ситуации.
«Эту задачу город Великие Луки поэтапно выполняет. Доля систематически занимающихся физической культурой и спортом великолучан превысила на сегодняшний день цифру 43%. В указе президента России о национальных целях развития страны на период до 2030 года стоит задача увеличить долю занимающихся физической культурой и спортом граждан до 70%, поэтому работа по расширению сети спортивных объектов будет продолжена», — сказал Николай Козловский.
Данное направление входит в число приоритетных в работе городской власти.
«Руководство города хорошо понимает, что регулярные занятия спортом и физической культурой – это основа укрепления здоровья жителей. С каждым годом доля горожан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, увеличивается.
Также, с каждым годом растёт число спортивных побед великолучан. Во многом этому способствует обширная сеть разнообразных современных спортивных сооружений, физкультурно-оздоровительных комплексов закрытого и открытого типов, залов и спортивных площадок. В целом, на сегодняшний день в Великих Луках 241 спортивный объект, включая спортивные залы в школах города», — добавил глава города.
За 6 месяцев 2025 года было проведено 102 городских соревнования. Спортивные сборные команды города приняли участие в 56 областных, всероссийских и международных выездных состязаниях.
«Благодаря работе опытного и квалифицированного тренерского состава, великолукские спортсмены демонстрируют высокие результаты на соревнованиях всех уровней. Так, только с начала года нашим спортсменам присвоены 182 массовых разряда и 3 первых, 16 спортсменов получили звания кандидатов в мастера спорта. За свои достижения спортсмены получают заслуженные награды и звания. Так, приказом Министерства спорта Российской Федерации весной нынешнего года великолукскому спортсмену, боксеру Кириллу Титову было присвоено звание "Мастер спорта России"», — уточнил он.
Кроме того, в спортивную жизнь города уже на протяжении нескольких лет активно вовлекается работающее население, проводятся спартакиады.
«Это положительно сказывается на работоспособности и настроении сотрудников великолукских предприятий, сплочённости трудовых коллективов, и, как следствие – на повышении производительности труда. В настоящее время спартакиада среди предприятий организована по 14 видам спорта. В ней участвует более 500 человек, представляющих 9 городских предприятий», — добавил Николай Козловский.
В Великих Луках ведётся планомерная пропагандистская и информационная работа по привлечению населения к выполнению нормативов и требований Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
Количество великолучан, принявших участие в выполнении нормативов испытаний, включённых в комплекс ГТО, за полгода составило 760 человек.
«Ещё одним немаловажным положительным аспектом вовлечения в спорт является тот факт, что физическая культура и спорт дисциплинируют нашу молодёжь, помогают социализации трудных подростков, отвлекают их от пагубных привычек. В рамках специально разработанной программы, среди трудных подростков проводятся соревнования по мини-футболу, волейболу. Работа в данном направлении даёт хорошие результаты – количество детей, состоящих на различных видах учёта, снижается. Значительное внимание уделяется вопросам социализации людей с ограничениями по здоровью посредством занятий физической культурой. Проводятся спортивно-массовые мероприятия и различные турниры среди инвалидов по слуху, зрению и других категорий. Работа в этом направлении будет проводиться и дальше. Решение задач развития сферы спорта – это вопрос государственной, стратегической важности и мы продолжим уделять этому повышенное внимание. Сердечно благодарю всех великолукских спортсменов, тренеров и учителей физической культуры, преподавателей Великолукской государственной академии физической культуры и спорта, сотрудников и ветеранов учреждений спорта, а также поклонников физической культуры и здорового образа жизни за преданность избранному делу и хороший, вдохновляющий пример для великолучан, за вклад в приумножение славы нашего города как крупного спортивного центра. Вместе мы обязательно добьёмся выполнения задачи по укреплению общего физического и психологического здоровья великолучан, оздоровлению нашего общества в целом», — заключил глава Великих Лук.
