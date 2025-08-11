Спорт

Георгий Пономарев об эффективном способе получить красивое тело

Тема здорового похудения все чаще обсуждается в социальных сетях и вызывает острые дискуссии. Директор псковского фитнес-клуба «Супер фитнес» Георгий Пономарев рассказал, можно ли похудеть без спорта, в чем преимущества занятий с тренером и как устроить для себя спортивный тест-драйв.

Фото: Георгий Пономарев / «ВКонтакте»

— Необходимо ли заниматься спортом для эффективного похудения? Человек ведь может худеть просто на дефиците калорий. Есть ли преимущество в похудении со спортом?

— Для эффективного похудения занятия спортом необязательны, но, во-первых, тощая корова — еще не газель. Можно скинуть вес и остаться просто худым, на костях будет дряблый жирок висеть — вот только это совсем не про здоровье, не про тонус и не про красивый внешний вид. Заниматься нужно для того, чтобы помимо худого тела ты еще обладал хорошей, здоровой фигурой в тонусе, у тебя была энергия. Тощий — не значит красивый или здоровый.

Второе: занимаясь спортом, человек ускоряет свои обменные процессы. Впоследствии он может себе больше позволить чего-то не совсем полезного. Организм, если это не так часто происходит, никак не отреагирует, потому что обменные процессы с помощью занятий спорта раскачаны. Вреда не будет, если человек один раз в месяц позволил себе какой-нибудь гамбургер с картошкой фри.

— Почему лучше заниматься именно с тренером, а не дома?

— Сотни людей покупают себе домой гантели и используют их просто как груз для капусты, которую засаливают. Лучшая вешалка — это беговая дорожка или тренажер. Тренер — это мотиватор. Ты с человеком договорился на следующую тренировку, он тебя ведет по этому пути, ты в любом случае будешь следовать плану. Нужно быть совсем негодяем, чтобы не прийти на назначенную с человеком тренировку. Когда ты один дома, где масса останавливающих факторов: телевизор, телефон, дети, жена, муж, всегда дела появляются. Ты рано или поздно все равно войдешь в сговор со своей совестью и заниматься не будешь. Можно заниматься так месяц, два, но чтобы люди годами занимались, я таких примеров не знаю. Нужно быть очень мотивированным человеком, чтобы не пропускать тренировки дома и делать их на регулярной основе несколько лет.

— В вашем спортивном клубе для этих целей как раз существует программа. Можете рассказать о том, что в нее входит? Пользуется ли она популярностью?

— Да, в программу входит и сопровождение тренера, и три персональных тренировки. Также посещение тренажерного зала и групповых тренировок без ограничений. Я считаю, что это самый удобный старт. Ты приходишь на короткий период времени, это тебя ни к чему не обязывает — отходи эти пятнадцать дней, и ты можешь принять для себя решение. Это своего рода тест-драйв. Ты садишься в машину в новую, которую хочешь купить. Чувствуешь, насколько тебе в ней комфортно, удобно. Здесь то же самое. Это возможность посмотреть, насколько тебе комфортно в этом клубе, с этим тренером, с этими нагрузками. Ты пятнадцать дней там занимаешься.

Во-вторых, ты получишь правильный старт, ведь тренер рядом. Ты не будешь перетягивать гантели из угла в угол и не иметь никакого результата до пенсии. Ты сразу же почувствуешь изменения. Решается вопрос мотивации, есть тренер, который тебя сопровождает, он тебе расписывает, как тебе тренироваться, дает рекомендации по питанию, сну, даже одежде на тренировку. Отвечает на все твои вопросы. Он как проводник рядом, который тебя берет за руку и ведет по незнакомому месту, в незнакомом клубе, с незнакомыми людьми, с незнакомыми нагрузками, с незнакомым видом занятий. Всегда проще это сделать с кем-то, чем самому прийти в зал и стоять подглядывать за всеми остальными.

Беседовала Анастасия Мишуковская