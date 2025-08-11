Ведутся переговоры о поединке великолукского боксера Шехова за временный пояс WBA

Ведутся активные переговоры по организации боя для великолукского боксера Мухаммада Шехова за временный пояс WBA, сообщил генеральный директор RCC Boxing Promotions Герман Титов.
Фото: клуб единоборств «Отечество - Псковская область» в социальной сети «ВКонтакте»
У Шехова 17 побед и одна ничья на профессиональном ринге. Боксер занимает вторую строчку рейтинга WBA во втором легчайшем весе. Абсолютный чемпион в этом дивизионе японец Наоя Иноуэ 14 сентября в Нагое встретится с экс‑чемпионом WBA и IBF Муроджоном Ахмадалиевым из Узбекистана.
«Самый лучший вариант для Мухаммада Шехова сейчас — боксировать за временный титул WBA в своем весе. А временный чемпион рано или поздно будет боксировать с полноправным чемпионом, либо сам станет полноправным, если регулярный чемпион оставит свои пояса. А такое вполне может случиться. Наоя Иноуэ может провести пару боев и уйти в вес выше. Сейчас мы ведем переговоры о поединке Шехова за временный пояс чемпиона мира (WBA)», — сказал Титов «Матч ТВ».