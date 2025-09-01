Псковcкая обл.
Спорт

Первенство по велоспорту памяти тренера Анатолия Сидорова пройдет в Великих Луках 

02.09.2025 15:13|ПсковКомментариев: 0

Первенство Псковской области по велосипедному спорту, посвящённое памяти заслуженного тренера России Анатолия Сидорова, пройдет в Великих Луках с 5 по 7 сентября, сообщил Псковской Ленте Новостей председатель Федерации велосипедного спорта Псковской области Юрий Карпенков.

Фото: Марина Иванова / Центр подготовки велосипедистов города Великие Луки

Старт каждый день запланирован в 10:30 в зеленой зоне в Центре подготовки велосипедистов города Великие Луки. Планируется, что участие в соревнованиях примут три спортивные школы.

5 сентября стартует индивидуальная гонка, 6 сентября состоится групповая гонка. В заключительный день пройдет гонка-критериум. 

Призеры будут награждены медалями и грамотами, победитель — медалью, грамотой и кубком.

Источник: Псковская Лента Новостей
