Открытый городской турнир по многоэтажным древнерусским шахматам пройдет в Пскове

Библиотека — Центр общения и информации им. И. Н. Григорьева и Студия шахмат и таврелей Григория Шаранкова приглашают всех желающих 7 сентября, в воскресенье, на открытый городской турнир по таврелям. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке, турнир посвящён Дню знаний и начнётся в 10.00.

Фото: Централизованная библиотечная система Пскова

Запись и вопросы по турниру можно задавать по электронной почте (tavrelipskov@yandex.ru) или по телефону: +7 921 703-11-06 (Григорий Шаранков).

Таврели — это древнерусская интеллектуальная игра, разновидность русских шахмат. Таврели отличаются от классических шахмат, например, тем, что в этой игре из фигур можно строить многоэтажные «башни», которые ходят по правилам верхней фигуры, что делает игру трехмерной и открывает широкие возможности для тактических комбинаций и обороны. Кроме того, в таврелях взятые «в плен» фигуры можно возвращать в игру.

Игра в таврели возродилась в ХХ веке. Современные правила таврелей были разработаны в 90-е годы, и с тех пор эта игра набирает популярность, поскольку она представляет из себя более сложную версию шахмат, развивающую стратегическое и объёмное мышление.

Адрес Библиотеки – Центра общения и информации им. И. Н. Григорьева: ул. Юбилейная, д. 87а. Телефон для справок: 8 (8112) 56-86-42.