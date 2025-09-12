Спорт

Два «золота» и «бронзу» привезли псковские ориентировщики с соревнований в Петербурге

Две золотых и одну бронзовую медали завоевали псковские спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата на всероссийских соревнованиях по трейл-ориентированию «Балтийский берег», сообщили Псковской Ленте Новостей в Центре спортивной подготовки Псковской области.

Фото: Центр спортивной подготовки Псковской области

13 сентября в парке Авиаторов в Санкт-Петербурге состоялись всероссийские соревнования по спортивному ориентированию «Балтийский берег». Псковские спортсмены успешно выступили в дисциплине «трейл-ориентирование — точное ориентирование (PreO)» и завоевали призовые места:

Марина Борисенкова — 1 место (женская группа ЭС);

Эдуард Огинский — 1 место (мужская группа ЭС);

Валерий Иванов — 3 место (мужская группа ЭС).

«Отличный результат демонстрирует высокий уровень подготовки псковских ориентировщиков и их мастерство в точном ориентировании. Желаем дальнейших побед!» - добавили в центре.