Две команды из Псковской области вышли в финал всероссийской «Зарницы 2.0»

Отряды «Спасатель-Псков» и «Засловновцы» представят Псковскую область в финале всероссийской «Зарницы 2.0», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-центре правительства региона.

Фото: пресс-центр правительства Псковской области

В первом заезде для участников средней возрастной и специальной категорий отряд «Спасатель-Псков» занял 3 место в командном испытании «Тактическая подготовка», а участники отряда получили личные достижения в индивидуальных испытаниях. Елизавета Ильина заняла второе место по условно-военной специальности «военкор», Виктория Шалугина — третье место по условно-военной специальности «политрук».

С 16 по 22 сентября для лучших участников старшей возрастной категории в Волгоградской области подготовлена насыщенная программа состязаний и патриотических событий. В ней регион представит команду «Засловновцы» из Невельского муниципального округа.

На финале игры участники пройдут гарнизонную службу и примут участие в большой военно-тактической игре. В программу входят комбинированный марш и состязания по условно-военным специальностям: командиров, штурмовиков, политруков, военных корреспондентов, инженеров-саперов, медиков, а также операторов БПЛА.

Ярким моментом «Зарницы 2.0» станет финальный бой, который пройдет 21 сентября в рамках большой военно-тактической игры. Подведение итогов заезда и торжественное награждение победителей состоится 22 сентября на Мамаевом Кургане.

В 2025 году в мероприятии приняли участие более 3,1 миллиона школьников и студентов СПО из 89 регионов России. «Зарница 2.0» — это масштабная Всероссийская военно-патриотическая игра с использованием современных цифровых технологий. Проект направлен на патриотическое воспитание, развитие физической выносливости и обучение основам начальной военной подготовки. Его главная цель — укрепить систему патриотического воспитания молодежи, сформировать у ребят чувство долга перед Родиной, готовность ее защищать, а также уважение к ее культурному и научному наследию.

Игра реализуется по национальному проекту «Молодежь и дети», соорганизаторами выступают движение «Юнармия» и центр «ВОИН», а также Всероссийский студенческий корпус спасателей.