Спорт

Пыталовские спортсмены заняли первое место на областной спартакиаде детей-инвалидов

Четырнадцатая областная летняя спартакиада детей-инвалидов проходила в Пушкинских Горах 16 и 17 сентября, сообщили Псковской Ленте Новостей в Центре спортивной подготовки Псковской области.

Фото здесь и далее: Центр спортивной подготовки Псковской области

В спартакиаде приняли участие шесть команд, всего 44 участника. В программу вошла игра «Бочче», которая являлась командным видом соревнований.

«В этом сезоне погода внесла свои коррективы, и состязания в личном первенстве по лёгкой атлетике пришлось заменить силовой подготовкой. Юноши и девушки пробовали свои силы и показали достойные результаты в поднимании туловища из положения лёжа на спине за 30 секунд, сгибании и разгибании рук в упоре лежа, также личными видами были настольный теннис и дартс», - сообщили в центре.

По итогам соревнований Кубок областной летней спартакиады среди детей-инвалидов и первое место завоевала команда из города Пыталово. Второе место заняла команда коррекционной школы №5. Третье место у команды коррекционных школ №1 и №2.