Александр Козловский: Фестиваль «Безграничные возможности» – это праздник силы духа, мужества и веры в себя

Фестиваль адаптивных видов спорта «Безграничные возможности» проходит в Пскове, сообщается на странице депутата Государственной Думы, секретаря Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловского.

Фото здесь и далее: Фонд «Защитники Отечества» Псковской области

В фестивале участвуют ветераны боевых действий, участники специальной военной операции и люди с ограниченными возможностями здоровья. Более ста спортсменов из Пскова, Великих Лук и районов нашего региона, Москвы, Санкт-Петербурга и Карелии соревнуются в пауэрлифтинге, армрестлинге, волейболе сидя, стрельбе из лука и дартсе.

«Этот фестиваль имеет особое значение. Для наших воинов, вернувшихся с фронта, спорт становится не просто физической активностью, но и важным этапом адаптации и социализации. Возможность быть в команде, преодолеть себя и доказать, что преграды – только в голове, помогает ветеранам вернуться к полноценной жизни», - сказал Александр Козловский.

Помимо соревнований на площадке спорткомплекса «Олимп» действует мобильное рабочее место социальных координаторов фонда «Защитники Отечества», где ветераны и их семьи могут получить консультацию и помощь.

«Это еще одно доказательство того, что государство и общество вместе создают условия для поддержки тех, кто заслуживает особого уважения. Фестиваль "Безграничные возможности" – это праздник силы духа, мужества и веры в себя. Его фестиваля выступили региональная Ассоциация ветеранов СВО, Школа адаптивного спорта Псковской области, псковский филиал фонда "Защитники Отечества", региональное Министерство спорта, клуб спортивных единоборств "Отечество – Псковская область" и другие партнеры», - добавил Александр Козловский.