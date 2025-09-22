Спорт

В Пскове пройдут соревнования по кикбоксингу и рукопашному бою памяти сотрудников ФСБ

Спортивное мероприятие по видам спорта кикбоксинг и рукопашный бой, посвящённое памяти сотрудников управления «А» (Альфа) центра специального назначения ФСБ России, погибших при исполнении служебного долга, состоится в спортивном комплексе «Олимп» в деревне Борисовичи Псковского района 27 сентября, сообщил Псковской Ленте Новостей старший тренер национальной сборной команды России по кикбоксингу и исполнительный директор Псковского филиала Российского союза боевых искусств Александр Лоско. Данное событие будет проводиться уже во второй раз.

По кикбоксингу пройдёт межрегиональный турнир, а по рукопашному бою — чемпионат и первенство. Все соревнования организуются по системе личного зачёта. Участниками станут более 200 спортсменов из Пскова и Псковской области в возрасте от 10 лет и старше.

Для победителей предусмотрены медали и грамоты, а чемпионы будут награждены кубками.

Приглашаются все любители единоборств принять участие и поддержать спортсменов. Торжественное открытие состоится в 12:00.