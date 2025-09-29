Спорт

Псковичи стали победителями турнира по тхэквондо в Москве

С 26 по 28 сентября в Москве прошёл Всероссийский турнир и фестиваль по тхэквондо ИТФ «Кубок МШТ». В соревнованиях приняли участие спортсмены из Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве спорта региона.

Фото здесь и далее: министерство спорта Псковской области

Среди юниоров и юниорок в возрастной категории 14–15 лет в дисциплинах формальный комплекс победу одержала Кира Иванова под руководством тренера А. А. Кузьминой.

В спарринге среди юношей и девушек в возрастной категории 11–13 лет в весовой категории до 55 кг победителем стал Севастьян Андреев, тренер — А. В. Соломатов.