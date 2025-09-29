Спорт

Cпорт как основа крепкой семьи: псковские атлеты рассказали историю любви

Как спорт может стать не только источником здоровья, но и основой для создания крепких семейных отношений, рассказали в эфире программы «Семейные ценности» на радиостанции «ПЛН FM» кандидат в мастера спорта по тяжелой атлетике и рекордсмен Псковской области Александр Дмитриев и его супруга, тренер-преподаватель Мария Прудская.

Мария Прудская поделилась историей знакомства с Александром. «Мы встретились в спортзале, начали вместе тренироваться и подружились. Спорт стал тем местом, где началась наша история любви», — рассказала гостья студии. По словам Марии, общее увлечение спортом сыграло ключевую роль в их отношениях. «Мы долго общались и только через три года дружбы начали встречаться. Это время дало нам возможность узнать друг друга лучше», — добавила она.

Ведущий программы задал вопрос, насколько важно было наличие спортивных увлечений при выборе партнера. «Общее хобби — это основа. Но позже мы поняли, что качества характера, которые проявляются в спорте, действительно перекладываются на другие сферы жизни», — отметила Мария Прудская.

Александр Дмитриев согласился с супругой, подчеркнув, что занятия спортом формируют характер и упорство. «Если бы мы не занимались спортом, возможно, наши пути не пересеклись бы так близко. Спорт помогает не только развивать физическую силу, но и строить отношения», — сказал он.

Гости студии также обсудили, как совместные тренировки укрепляют семейные узы и способствуют пониманию друг друга. «Мы не просто партнеры по жизни, но и по тренировкам. Это создает уникальную связь и поддерживает нас в достижении общих целей», — заключила Мария Прудская.