Спорт

Чемпионат по быстрым шахматам и блицу пройдет в Пскове 10-12 октября

Чемпионат по быстрым шахматам и блицу пройдет в Пскове 10-12 октября, сообщил Псковской Ленте Новостей директор АНО по развитию и поддержке любительского спорта «Анлим» Святослав Самсонов. Мероприятие состоится в шахматном клубе спортивной школы «Бригантина» по адресу: Октябрьский проспект, дом 38.

Блиц-турнир начнется 10 октября в 17:30, регистрация участников пройдет с 17:30 до 18:00. Открытие соревнований запланировали на 18:20, первый тур стартует в 18:30. Участникам предоставят 3 минуты на партию с добавлением 2 секунд после каждого хода.

На данный момент зарегистрировано 20 человек, однако ожидается, что количество игроков увеличится до 30 на блиц-турнире и до 40 на чемпионате по быстрым шахматам. Победители получат медали, грамоты от спорткомитета и денежные призы.

Все желающие могут принять участие в турнирах, подробности доступны в группе ВКонтакте.