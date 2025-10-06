Спорт

Районный день бега провели в Невеле в честь Дню освобождения от немецко-фашистских захватчиков

Районный День бега в рамках мероприятий, посвященных Дню освобождения Невеля от немецко-фашистских захватчиков, а также в память о Герое Советского Союза Маншук Маметовой прошел 8 октября, сообщается в Telegram-канале главы Невельского муниципального округа Олега Майорова.

В забеге по центральным улицам города приняло участие более 300 человек.

Это обучающиеся городских школ, Усть-Долысской школы, Невельского филиала Великолукского политехнического колледжа, Специального учебно-воспитательное учреждения, а также педагоги, тренеры и родители.

«Благодарю участников! Поздравляю победителей и призеров!» - поблагодарил глава округа.