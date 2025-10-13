Спорт

Чемпионат Псковской области по хоккею стартует 18 октября

В ближайшую субботу, 18 октября, стартует чемпионат Псковской области по хоккею. В борьбу включатся одиннадцать команд, разделенные на две группы по рейтингу, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональной федерации хоккея. После двухкругового турнира соперники сыграют в плей-офф и выявят победителя чемпионата.

Состав группы «А»:

«Псков»; «Невель»; «Родина-2»; «Барсы»; «Легион».

Состав группы «Б»:

«Родина»; «Красный город»; «Евро-Керамика»; «Луки-спорт»; «Плесков»; «Порхов».

Обзор хоккейных событий, а также трансляции матчей псковичи смогут увидеть в Telegram-канале «Псковский Лед Live», а также понаблюдать за игрой «вживую» в Ледовом дворце. Будут конкурсы, музыкальное оформление матчей, бескомпромиссная борьба, а перекусить можно будет в кафе на втором этаже дворца.