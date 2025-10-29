Псковcкая обл.
Спорт

Комплекты волейбольной формы передал Юрий Сорокин в спортшколу «Бригантина»

29.10.2025 14:26

Комплекты формы волейболистам спортивной школы «Бригантина» передал руководитель спортклуба по настольному теннису Nordman, вице-спикер Псковского областного Собрания Юрий Сорокин. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Юрий Сорокин / «ВКонтакте»

Как сообщил парламентарий, на данный момент на базе учреждения сформировано две команды юношей. В одну из них входят ребята в возрасте до 16 лет. Они два года подряд занимают первые места в первенстве СЗФО, а в мае этого года стали призерами первенства России. Вторая команда в «Бригантине» состоит из юношей до 18 лет.

«Теперь обе эти команды полностью обеспечены формой. С 1 по 8 ноября в Пскове состоится первенство СЗФО среди юношей до 16 лет. На этом турнире сборная команда «Бригантины» выступит в новой форме. Желаю волейболистам успехов в турнире и новых побед!» - добавил Юрий Сорокин.
Пресс-портрет
Сорокин Юрий Юрьевич Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов.
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1
