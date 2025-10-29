Спорт

Комплекты волейбольной формы передал Юрий Сорокин в спортшколу «Бригантина»

Комплекты формы волейболистам спортивной школы «Бригантина» передал руководитель спортклуба по настольному теннису Nordman, вице-спикер Псковского областного Собрания Юрий Сорокин. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Юрий Сорокин / «ВКонтакте»

Как сообщил парламентарий, на данный момент на базе учреждения сформировано две команды юношей. В одну из них входят ребята в возрасте до 16 лет. Они два года подряд занимают первые места в первенстве СЗФО, а в мае этого года стали призерами первенства России. Вторая команда в «Бригантине» состоит из юношей до 18 лет.