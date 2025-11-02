Псковcкая обл.
Спорт

Соревнования по стрельбе из табельного оружия прошли среди псковских полицейских

06.11.2025 17:09|ПсковКомментариев: 0

Соревнования по стрельбе из табельного оружия среди личного состава прошли в преддверии Дня сотрудника органов внутренних дел РФ и памяти капитана полиции Сергея Булыжникова и младшего лейтенанта полиции Александра Кузнецова, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении МВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: Telegram-канал «МВД60.РФ»

Сергей Булыжников и Александр Кузнецов погибли в деревне Язно Невельского района при исполнении служебных обязанностей.

На учебном стрельбище вблизи деревни Ваулино более 60 человек из 24 команд показали свое мастерство владения пистолетом Макарова. По условиям состязаний участникам необходимо было выполнить скоростную стрельбу со сменой магазина после перемещения и поразить мишень десятью выстрелами на дистанции 20 метров.

В результате напряженной борьбы в командном зачете победу одержали сотрудники центра профессиональной подготовки УМВД России по Псковской области. Второе место – у представителей управления по работе с личным составом УМВД. Почетное третье место завоевала вторая команда ЦПП УМВД.

 

В личном первенстве среди мужчин первое место у подполковника полиции Вадима Баскина - управление по работе с личным составом УМВД России по Псковской области.

«Серебро» и «бронза» у сотрудников управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области.

В личном зачете среди женщин «золото» у майора полиции Марии Логуновой – преподавателя учебной части центра профессиональной подготовки УМВД.

Второе место заняла старший лейтенант полиции Валерия Карпова – сотрудник информационного центра УМВД.

Третье место присуждено капитану полиции Ирине Бачо – преподавателю учебной части ЦПП УМВД.

Источник: Псковская Лента Новостей
