Спорт

Псковский курсант завоевал «серебро» на чемпионате и первенстве СЗФО по кудо

Курсант Артемий Воронцов стал серебряным призером чемпионата и первенства Северо-Западного федерального округа по кудо, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского филиала университета ФСИН России.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского филиала университета ФСИН России

Соревнования по кудо, в которых приняли участие более 150 спортсменов СЗФО, завершились в Вологде.

По итогам единоборств Артемий Воронцов завоевал «серебро» в категории мужчин 270+ единиц, пройдя отборочный этап на чемпионат России по кудо, который состоится в Москве 13–14 декабря.