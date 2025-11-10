Спорт

Псковичка стала призером Кубка России по настольному теннису

Спортсменка Александра Васильева из Псковской области заняла второе место в личном первенстве на Кубке России по настольному теннису среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА), сообщили в группе сети «ВКонтакте» «Центр спортивной подготовки».

Фото здесь и далее: группа сети «ВКонтакте» «Центр спортивной подготовки»

В женской паре с Ириной Ворониной из Челябинской области Александра Васильева заняла первое место.

В смешанной паре с Владимиром Топорковым из Свердловской области она стала третьей.