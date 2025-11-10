Спорт

Всероссийский день самбо отгремел фанфарами и бросками через плечо в Псковском округе

Межрегиональный турнир стартовал в спорткомплексе в псковской деревне Писковичи, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Всего запланированы 10 категорий борьбы. Участвуют и юноши, и девушки 2014-2015 годов рождения, общее количество конкурсантов составило более 100 человек.

Данное мероприятие проводится совместно со Всероссийским проектом «Время сильных» партии «Единая Россия».

«Завтра будет отмечаться День рождения самбо. Он будет проводиться в 100 городах России, не только сегодня в Пскове. Ребята посоревнуются и получат свои призы», - прокомментировали организаторы мероприятия.

На площадке побороться за звание лучших собрались спортсмены из Санкт-Петербурга и Псковской области. Не меньшим количеством отметились и группы поддержки - родители и соратники заполнили зрительские трибуны, в ожидании показательных выступлений.