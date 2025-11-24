Спорт

Юный таврелист из Псковской области одержал 11 побед на Кубке Смоленска

Юные таврелисты из Псковской области выступили на открытом Кубке Смоленска по таврелям среди юниоров и стали победителями, сообщили в группе в сети «ВКонтакте» «Федерация таврелей Псковской области».

Фото здесь и далее: группа в сети «ВКонтакте» «Федерация таврелей Псковской области»

Дмитрий Шерешков и Милана Чеджоева повторили свои результаты с «Московской таврели», состоявшейся месяц назад.

Дмитрий Шерешков занял первое место в младшей группе (2016 года рождения и младше), одержав 11 побед.

Милана Чеджоева заняла второе место среди девушек в средней группе (2013-2015 годов рождения).