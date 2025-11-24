Спорт

Чемпион мира Денис Гольцов провел встречу с участниками патриотической смены «Дружина Довмонта»

На площадке всероссийского патриотического проекта «Истоки.Школа» в рамках смены «Дружина Довмонта» состоялась интерактивная встреча с выдающимся спортсменом. К участникам приехал двукратный чемпион мира и Европы по самбо, обладатель чемпионского пояса лиги PFL по смешанным единоборствам, вице-президент федерации самбо Санкт-Петербурга Денис Гольцов, сообщили в Telegram-канале смены.

Фото здесь и далее: «Дружина Довмонта.Истоки-2025» / Telegram

«Самый главный выбор сильного человека: Идти вперед, несмотря ни на что!», — уверен Денис Гольцов.

Спортсмен рассказал о том, как пришел в самбо, кто повлиял на его становление как спортсмена, о том, как преодолевать трудности от неудач и стать настоящим чемпионом.

Чемпион поделился с ребятами историей своего пути в спорте, рассказал о людях, повлиявших на его становление, и о том, как преодолевать трудности и неудачи.

«Главное отличие победителя от настоящего чемпиона — трудолюбие и упорство», — подчеркнул спортсмен в ходе беседы.

Участники смены «Дружина Довмонта» поинтересовались у спортсмена, приходилось ли ему использовать навыки борьбы в обычной жизни, о любимом приеме и формировании индивидуального стиля.

Напомним, заезд «Дружина Довмонта» в рамках проекта «Истоки.Школа» проходит с 10 по 14 декабря. В нем участвуют более 100 школьников из Вологодской, Архангельской, Новгородской, Псковской, Ленинградской областей и Санкт-Петербурга.

Мероприятие проводится при поддержке министерства спорта Псковской области, Псковской митрополии, общества спортивных единоборств «Отечество», Всероссийской федерации самбо и проекта «Единой России» «Выбор сильных».