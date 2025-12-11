Спорт

Чемпиона по настольному теннису среди ветеранов определят в Пскове 13 декабря

Чемпионат по настольному теннису среди ветеранов состоится в Пскове завтра, 13 декабря, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы.

Соревнования будут проходить для мужчин в четырех возрастных категориях: от 40 до 50 лет, с 50 до 60, с 60 до 65, и 65 лет и старше. Среди женщин будет всего одна категория - от 45 и старше, в связи с недостаточным количеством желающих.

В качестве основного спонсора выступает теннисный клуб Nordman, но также в рамках субсидии на кубки, на медали, на грамоты средства выделило областное министерство спорта.

Отмечается, что соревнования проводятся для того, чтобы определить лидеров по возрастным группам для участия во Всероссийских соревнованиях среди ветеранов. Однако, как отметили организаторы, участие в них происходит всё реже из-за занятости спортсменов.