Спорт

Юные псковские шахматисты завоевали 10 наград на первенстве СЗФО

Подведены окончательные итоги выступления юных шахматистов Псковской области на первенстве СЗФО 2025 года. В трех дисциплинах («шахматы» с классическим контролем времени, быстрые шахматы, блиц) псковским спортсменам удалось завоевать 10 медалей, сообщили Псковской Ленте Новостей в федерации шахмат Псковской области.

Фото здесь и далее: Федерация шахмат Псковской области

Единственное «золото» Псковской области завоевал Александр Кульнев, который, выступая в категории «юноши до 19 лет» в дисциплине «шахматы», стал победителем турнира, набрав 8 очков из 9 возможных.

В этой же дисциплине серебряные медали вручены Анастасии Филипповой, которая выступала в категории «девушки до 17 лет», и Голубеву Дмитрию, который выступал в возрастной категории «юноши до 15 лет». Дмитрий Голубев сумел завоевать и бронзовую медаль в турнире по быстрым шахматам.

Еще в Первенстве СЗФО по быстрым шахматам наши шахматисты завоевали три серебряные медали. Бобовкин Ростислав занял второе место в возрастной категории «юноши до 17 лет», Николай Никитин – в возрастной категории «юноши до 19 лет», а Вероника Петрова в категории «девушки до 17 лет». Вероника Петрова смогла завоевать и свою вторую награду, заняв третье место, но уже в Первенстве СЗФО по блицу.

В этих соревнованиях также награды были вручены Екатерине Арламовой за 2 место в категории «девушки до 19» и Владиславу Мерзанюкову – бронзовая медаль за 3 место в возрастной категории «юноши до 19 лет».

19 мест в качестве основных участников Первенства России по шахматам, быстрым шахматам и блицу завоевали юные шахматисты Псковщины по итогам Первенства СЗФО 2025 года.

Первенство России пройдёт в городе Сочи с 31 января по 15 февраля 2026 года. Впервые в 2026 году по решению ФШР в Первенство России введена дополнительная категория участников — самые юные шахматисты, возраст которых не старше 9 лет.