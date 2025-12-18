Псковcкая обл.
Спорт

Новую воркаут-площадку установили в деревне Верхолино Псковского района

21.12.2025 17:00|ПсковКомментариев: 1

Новую воркаут-площадку установили в деревне Верхолино Псковского района. Площадка установлена осенью 2025 года при школе, сообщили Псковской Ленте Новостей в спортивном движении «Street Workout Псков».

Фото: спортивное движение «Street Workout Псков»

«Площадки появляются там, где их не было до настоящего времени, либо где на них имеется запрос среди жителей определенных населенных пунктов. Качественная спортивная локация даст возможность молодежи развивать свои физические навыки! Воркаут, ОФП, ГТО, фитнес, растяжка, акробатические и гимнастические элементы, все это возможно тренировать на спортивном комплексе, а на профессиональном вдвойне интереснее, нужно только желание и немного мотивации!» - рассказали в спортивном движении.

«Street Workout Псков» надеется, что спортивная площадка будет активно использоваться не только ребятами но и взрослыми.

Также «Street Workout Псков» выражает благодарность главам и администрациям районов и городов Псковской области и России, обращающих внимание на создание качественной спортивной продукции для населения.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
2026 год обещает быть одним из самых сложных в истории XXI века, на чем вы планируете экономить?
В опросе приняло участие 267 человек
