 
Спорт

Товарищеская встреча по хоккею состоится в Новоржеве 18 января

0

Товарищеский матч по хоккею состоится в Новоржеве 18 января, сообщила на своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава Новоржевского муниципального округа Любовь Трифонова.

Фото здесь и далее: Любовь Трифонова

«Хоккеисты и неравнодушные новоржевцы в течение первой рабочей недели занимались подготовкой хоккейной коробки: сначала чистили её от снега, затем заливали лёд. В работе принимали участие Кочергин Владимир Николаевич, Павлов Илья, Карпов Владимир, Крупенин Сергей, Поковба Виктория, Семен и Михаил Коптевы, а также Влад Иванов. Их усилия заслуживают нашей общей искренней благодарности», - сообщила глава округа.

Она добавила, что все любители хоккея приглашаются на товарищескую встречу, которая состоится 18 января в 13:00.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026