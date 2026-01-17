Товарищеская встреча по хоккею состоится в Новоржеве 18 января

Товарищеский матч по хоккею состоится в Новоржеве 18 января, сообщила на своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава Новоржевского муниципального округа Любовь Трифонова.

Фото здесь и далее: Любовь Трифонова

«Хоккеисты и неравнодушные новоржевцы в течение первой рабочей недели занимались подготовкой хоккейной коробки: сначала чистили её от снега, затем заливали лёд. В работе принимали участие Кочергин Владимир Николаевич, Павлов Илья, Карпов Владимир, Крупенин Сергей, Поковба Виктория, Семен и Михаил Коптевы, а также Влад Иванов. Их усилия заслуживают нашей общей искренней благодарности», - сообщила глава округа.

Она добавила, что все любители хоккея приглашаются на товарищескую встречу, которая состоится 18 января в 13:00.