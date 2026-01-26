«Железные люди»: О «Народных играх ГТО» 

Слушайте в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Железные люди». Сегодня гость студии — президент Федерации многоборья ГТО Псковской области, управляющая фитнес-клубов «Супер фитнес» и «С-фитнес» Алена Воробьева.

Несколько месяцев назад она уже была гостем программы, но на этот раз речь пойдет не о ее личных успехах и чемпионских титулах, а о всероссийских соревнованиях «Народные игры ГТО».

Начало программы — в 12.04. Ведущий — Георгий Пономарев.

Видеотрансляцию, как всегда, можно посмотреть на Rutube-канале ПЛН-ТВ, в группе ПЛН «ВКонтакте» и на сайте Псковской Ленты Новостей.