Псков готовится принять первенство СЗФО по футзалу среди девушек

Первенство Северо-Западного федерального округа по футзалу среди девушек пройдет 9-13 февраля в Пскове. На паркете универсального спортивного комплекса «Олимп» сыграют 14 женских команд в трех возрастных категориях из четырех регионов: Архангельской, Калининградской, Ленинградской и Псковской областей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединении федераций футбола «Северо-Запад».

В турнире команд до 16 лет выступят девушки 2010–2012 годов рождения. Четыре спортшколы сыграют между собой в один круг. Затем два лидера встретятся в финале, оставшиеся коллективы поспорят за «бронзу».

Участницы первенства СЗФО среди девочек до 14 лет — игроки 2012–2014 годов рождения. Восемь команд разделены на две группы. По два лидера каждого квартета выйдут в полуфинал, остальные отправятся в плей-ин за 5-8-е места.

В возрастной категории до 12 лет примут участие две команды. «Альфа-09» и «Россиянка», составленные из девочек 2014–2015 годов рождения, определят победителя в двухматчевом противостоянии.

Продолжительность матча между девочками до 12 лет — два тайма по 15 минут игрового времени. В остальных возрастах продолжительность игры составит два тайма по 20 минут игрового времени.

Все матчи можно будет посмотреть в прямом эфире в сообществе ОФФ «Северо-Запад» во «ВКонтакте».

Состав участников

Девушки до 16 лет:

«Альфа-09» (Калининград);

«Балтика» (Калининград);

ФК «Псков»;

«СЛО-Ника» (Ленинградская область).

Девочки до 14 лет:

Группа «А»: «Балтика» (Калининград), СШ «Ленинградец» (Ленинградская область), ФК «Псков», «Футболика» (Всеволожск, Ленинградская область);

Группа «Б»: «Альфа-09» (Калининград), «Барсы» (Архангельск), «СЛО-«Ника» (Ленинградская область), «Татьяна» (Волхов, Ленинградская область).

Девочки до 12 лет:

«Альфа-09» (Калининград);

«Россиянка» (Псков).

Календарь соревнований

9 февраля, понедельник:

10:00 «Ленинградец» — «Футболика» (девочки до 14 лет);

11:20 «Балтика» — «Псков» (девочки до 14 лет);

12:40 «Татьяна» — «Барсы» (девочки до 14 лет);

14:00 «СЛО-«Ника» — «Альфа-09» (девочки до 14 лет);

15:20 «Альфа-09» — «Россиянка» (девочки до 12 лет);

16:40 «Альфа-09» — «Балтика» (девушки до 16 лет);

18:00 «Псков» — «СЛО-«Ника» (девушки до 16 лет).

10 февраля, вторник:

10:00 «Ленинградец» — «Балтика» (девочки до 14 лет);

11:20 «Футболика» — «Псков» (девочки до 14 лет);

12:40 «Татьяна» — «СЛО-«Ника» (девочки до 14 лет);

14:00 «Барсы» — «Альфа-09» (девочки до 14 лет);

15:20 «Россиянка» — «Альфа-09» (девочки до 12 лет);

16:40 Церемония награждения (девочки до 12 лет);

17:00 «Альфа-09» — «Псков» (девушки до 16 лет);

18:20 «Балтика» — «СЛО-«Ника» (девушки до 16 лет).

11 февраля, среда:

10:00 «Балтика» — «Футболика» (девочки до 14 лет);

11:20 «Псков» — «Ленинградец» (девочки до 14 лет);

12:40 «СЛО-«Ника» — «Барсы» (девочки до 14 лет);

14:00 «Альфа-09» — «Татьяна» (девочки до 14 лет);

15:20 «СЛО-«Ника» — «Альфа-09» (девушки до 16 лет);

16:40 «Псков» — «Балтика» (девушки до 16 лет).

12 февраля, четверг:

09:00 Матч за 3-е место (девушки до 16 лет);

10:20 Финал (девушки до 16 лет);

11:40 Церемония награждения (девушки до 16 лет);

12:00 Плей-ин за 5-8-е места: А3 — Б4 (девочки до 14 лет);

13:20 Плей-ин за 5-8-е места: Б3 — А4 (девочки до 14 лет);

14:40 Полуфинал: А1 — Б2 (девочки до 14 лет);

16:00 Полуфинал: Б1 — А2 (девочки до 14 лет).

13 февраля, пятница: