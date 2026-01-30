Лучших спортсменов и тренеров области чествовали в Пскове. ФОТО

Торжественная церемония награждения спортсменов и тренеров области, добившихся выдающихся успехов на всероссийском уровне, состоялась сегодня в Псковской инженерно-лингвистической гимназии. Благодарности вручили победителям и призерам первенств и Кубков России по различным видам спорта за 2025 год, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото здесь и далее: Анна Тягунова / ПЛН

С приветственным словом выступила врио министра спорта Галина Овсова.

«Сегодня в этом зале присутствуют те, для того спорт стал неотъемлемой частью жизни. Спорт - это не только спортивные состязания, но и возможность раскрыть свой потенциал, проявить волю и характер в честной борьбе, укрепить дух и уверенность в собственных силах. Присутствующие здесь спортсмены и тренеры внесли весомый вклад в приумножение спортивной славы нашей области. Ваше упорство и стремление к победе заслуживают особого внимания. Вы показали высокие результаты и оказали помощь в проведении мероприятий на территории Псковской области, в том числе с ветеранами и участниками специальной военной операции», - заявила она.

Галина Овсова также отметила, что в течение прошлого года на территории Псковской области прошло более 200 официальных спортивных и физкультурных мероприятий (20 из которых — всероссийского и международного уровня) с участием более 20 тысяч человек.

За это время спортсменам и тренерам области присвоено 18 званий мастеров спорта России, также подготовлены 245 кандидатов в мастера спорта и 380 спортсменов первого разряда. Три спортивных судьи получили высшую всероссийскую категорию, а в числе аккредитованных организаций появились три новые спортивные федерации

По словам врио министра спорта, ежегодно при поддержке правительства Псковской области сотни спортсменов направляются на спортивные мероприятия различного уровня, увеличивается количество массовых мероприятий и реализовываются новые проекты. Также проводится большая работа по развитию адаптивно-физической культуры, в том числе по вовлечению ветеранов специальной военной операции в сферу физической культуры и спорта. За прошлый год псковские ветераны приняли участие в более чем 25 спортивных и культурных мероприятиях, в том числе всероссийского уровня.

«Примите нашу искреннюю благодарность за ваше мастерство, настойчивость и терпение. В спорте важно иметь веру в себя не бояться идти к своей цели, вдохновляться своими результатами и достижениями. Желаю вам крепкого здоровья и новых побед. Спасибо!» - заключила Галина Овсова.

Спортсменов чествовали в нескольких номинациях, отмечая как личные достижения атлетов, так и неоценимый вклад их наставников и организаторов в спортивную жизнь региона.

Благодарственные письма от губернатора в номинации «За высокие достижения в области физической культуры и спорта» получили:

Алиса Власова — призер чемпионата России по тхэквондо ИТФ;

Любовь Екшикеева — призер чемпионата России по парашютному спорту;

Иван Макаров — победитель чемпионата России по велосипедному спорту;

Алина Михайлова — призер чемпионата России по тхэквондо ИТФ;

Артем Саитов — призер финальных соревнований VI Летней спартакиады молодежи России по брэйкингу;

Вадим Барышников — тренер победителя чемпионата России по настольному теннису среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА);

Сергей Матвеев — тренер призеров чемпионата России по гребному спорту;

Марк Мордовцев — тренер победителя чемпионата России по зимнему плаванию;

Дмитрий Фазанов — тренер призера чемпионата России по стрельбе из лука;

Александр Филиппов — тренер победителя чемпионата России по велосипедному спорту.

Особой благодарности в номинации «За большой личный вклад в развитие автомобильного спорта Псковской области и успешное проведение ежегодных соревнований всероссийского уровня» был удостоен президент областной общественной организации «Федерация автоспорта Псковской области» Олег Мыслевич.

Благодарственными письмами также были награждены и другие воспитанники спортивных школ.