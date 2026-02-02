В Пскове открылись «Школа адаптивного спорта» и областная федерация нард

В Доме молодёжи Пскова состоялось торжественное открытие АНО «Школа адаптивного спорта» и Федерации нард Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в Доме молодёжи.

Фото здесь и далее: группа «Дом молодёжи | Псковская область» в сети «ВКонтакте»

За два года существования «Школа адаптивного спорта» пережила множество изменений. Проект Федерации нард Псковской области перешёл от локальных тренировок и мастер-классов к регулярным тренировкам и проведению турниров в статусе региональной федерации. Благодаря грантам Росмолодёжи и региональным субсидиям закупили оборудование и выстроили систему тренировок и мероприятий.

Проект «Школа адаптивного спорта» получил поддержку от правительств нескольких регионов и значительно расширился: открыв новые филиалы в Москве и запустив площадку в Великих Луках, где уже занимаются ребята.