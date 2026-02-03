 
Достижениями псковских хоккеистов за пределами региона поделился Игорь Бортников

О нескольких примерах карьеры псковских хоккеистов на всероссийском уровне рассказал председатель Федерации хоккея Псковской области Игорь Бортников в эфире радио ПЛН FM.

«Некоторым ребятам удаётся пробиться, в их числе — Фёдор Никитин, который формировался как игрок в линейке «Динамо». Его призвали в сборную России в формате U-16 из московского «Динамо»», – отметил гость студии. Он подчеркнул, что это важное событие для псковского хоккея, и уточнил, что из московского «Динамо» были отобраны всего четверо игроков.

Также председатель Федерации хоккея Псковской области упомянул успехи Анастасии Тельновой, которая играет за «Динамо Нева». «В прошлом сезоне её команда заняла второе место, а в позапрошлом она стала чемпионкой России. Это наша псковская воспитанница 2007 года», – сказал Игорь Бортников.

Кроме того, он рассказал о Вячеславе Бельгесове, который ранее входил в судейскую бригаду Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). «На сегодняшний день Слава Бельгесов сменил направление своей деятельности, но он определенное время работал в бригадах КХЛ и приезжал в Псков для проведения мастер-классов», – уточнил председатель областной федерации.

