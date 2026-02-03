Спортсмен из Великих Лук стал чемпионом России по стрельбе из лука в помещении

Воспитанник заслуженного тренера России Виталия Андреева, спортсмен из Великих Лук Илья Силаев, одержал победу на чемпионате России по стрельбе из лука в помещении. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото: Центр спортивной подготовки

В решающем поединке в дисциплине «блочный лук» Илья Силаев с преимуществом в одно очко (148:147) одолел представителя Чувашии Артура Гареева.

Мужская сборная Псковской области, куда вошли Илья Силаев, Никита Панов и Сергей Кузнецов, заняла второе место в командном зачете соревнований, уступив в финальной встрече сборной Москвы.

Соревнования прошли в Орле и объединили более 200 спортсменов из 25 регионов страны.