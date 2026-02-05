 
Спорт

Первенство Псковской области по теннису среди юношей и девушек пройдет 6 февраля

0

Первенство Псковской области по теннису среди юношей и девушек в возрастной категории до 15 лет пройдет в деревне Борисовичи Псковского округа 6 февраля, сообщил в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей тренер Олег Киселев.

Жеребьёвка участников состоится накануне — 5 февраля. По предварительным данным, в турнире примут участие около восьми теннисистов в каждой группе — как среди юношей, так и среди девушек. Основной состав участников — спортсмены из Пскова и Великих Лук.

Основные матчи пройдут в один день — в субботу, 6 февраля. Матчи будут организованы как в одиночном разряде (1 на 1), так и в парном (2 на 2).

Мероприятие состоится в спортивном зале по адресу: деревня Писковичи, улица Гецентова, дом 1, начало — в 9:00.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026