Первенство Псковской области по теннису среди юношей и девушек пройдет 6 февраля

Первенство Псковской области по теннису среди юношей и девушек в возрастной категории до 15 лет пройдет в деревне Борисовичи Псковского округа 6 февраля, сообщил в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей тренер Олег Киселев.

Жеребьёвка участников состоится накануне — 5 февраля. По предварительным данным, в турнире примут участие около восьми теннисистов в каждой группе — как среди юношей, так и среди девушек. Основной состав участников — спортсмены из Пскова и Великих Лук.

Основные матчи пройдут в один день — в субботу, 6 февраля. Матчи будут организованы как в одиночном разряде (1 на 1), так и в парном (2 на 2).

Мероприятие состоится в спортивном зале по адресу: деревня Писковичи, улица Гецентова, дом 1, начало — в 9:00.