 
Спорт

Бесплатный прокат коньков ждёт псковичей в День всех влюблённых

0

Массовое катание «Ледовые забавы» состоится 14 февраля на центральном городском катке у стелы «Я люблю Псков». В период с 11:00 до 13:00 все желающие смогут бесплатно взять коньки напрокат, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском городском молодежном центре. 

«Убедительно просим всех участников заранее ознакомиться с правилами поведения на льду, – отмечают организаторы. – Соблюдение мер безопасности позволит сделать отдых комфортным и избежать травм».

Желательна предварительная регистрация участников на сайте молодежного центра. 

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026