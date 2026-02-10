Бесплатный прокат коньков ждёт псковичей в День всех влюблённых

Массовое катание «Ледовые забавы» состоится 14 февраля на центральном городском катке у стелы «Я люблю Псков». В период с 11:00 до 13:00 все желающие смогут бесплатно взять коньки напрокат, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском городском молодежном центре.

«Убедительно просим всех участников заранее ознакомиться с правилами поведения на льду, – отмечают организаторы. – Соблюдение мер безопасности позволит сделать отдых комфортным и избежать травм».

Желательна предварительная регистрация участников на сайте молодежного центра.