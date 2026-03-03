В Бежаницах пройдут чемпионат и первенство области по тяжёлой атлетике

Чемпионат и первенство Псковской области по тяжёлой атлетике состоятся в посёлке Бежаницы в «Бежаницком центре развития творчества детей и юношества», расположенном по адресу: улица Советская, дом 51, 4 марта в 11:00, сообщил в беседе с корреспондентом президент Псковской региональной федерации тяжёлой атлетики Игорь Цветков.

По словам Игоря Цветкова, участниками соревнований станут юноши 2009-2010 годов рождения. Помимо спартакиадного зачёта, соревнования также являются турниром памяти основателя тяжёлой атлетики в Бежаницах, заслуженного тренера РСФСР Льва Никифорова.

«У нас два зачёта идёт в одном турнире: и медали турнира Льва Константиновича, и медали за первенство Псковской области», — отметил президент региональной федерации тяжёлой атлетики.

Главная ставка в этих соревнованиях — не только медали, но и официальные протоколы. Результаты, показанные юношами в Бежаницах, будут направлены в Москву для формирования общего рейтинга. Лучшие по его итогам получат возможность участвовать в финальном этапе, который в этом году пройдёт в середине мая в Выборге.

«Мы отбираем и высылаем в Москву протоколы. И по итогам протоколов будут отобраны на второй этап», — пояснил Игорь Цветков.

Победителей ждут медали, а сильнейший атлет в абсолютном зачёте получит кубок. Его обладателя определят по специальной таблице, учитывающей соотношение поднятого веса к собственному.