 
Спорт

Юрий Сорокин передал теннисный стол псковской коррекционной школе №7

0

Новый стол для игры в настольный теннис передал псковской коррекционной общеобразовательной школе №7 вице‑спикер Псковского областного Собрания, руководитель спортклуба по настольному теннису Nordman Юрий Сорокин. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Юрий Сорокин / Telegram-канал

«Продолжаем оказывать поддержку псковской коррекционной общеобразовательной школе №7, где обучаются дети с нарушениями зрения. Сегодня передал ребятам стол для игры в настольный теннис. Ранее с просьбой об этом ко мне обратились представители учебного заведения», — рассказал Юрий Сорокин.

Парламентарий отметил, что школа № 7 — единственная в Псковской области, где обучаются дети с полной или частичной потерей зрения. Ученики не только осваивают учебную программу, но и активно занимаются творчеством и спортом: на переменах и после уроков ребята любят играть в настольный теннис. Однако имеющиеся в школе столы требуют ремонта и замены.

По словам вице‑спикера Собрания, новый стол позволит сделать тренировки более эффективными и интересными.

«Благодарю руководство учебного заведения за высокую оценку моей работы по поддержке школы. Желаю ребятам крепкого здоровья и успехов в учёбе!» — добавил Юрий Сорокин.
Прокомментировать

Пресс-портреты

Сорокин Юрий Юрьевич

Сорокин Юрий Юрьевич

Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов.

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026