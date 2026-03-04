Юрий Сорокин передал теннисный стол псковской коррекционной школе №7

Новый стол для игры в настольный теннис передал псковской коррекционной общеобразовательной школе №7 вице‑спикер Псковского областного Собрания, руководитель спортклуба по настольному теннису Nordman Юрий Сорокин. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
Фото здесь и далее: Юрий Сорокин / Telegram-канал
Парламентарий отметил, что школа № 7 — единственная в Псковской области, где обучаются дети с полной или частичной потерей зрения. Ученики не только осваивают учебную программу, но и активно занимаются творчеством и спортом: на переменах и после уроков ребята любят играть в настольный теннис. Однако имеющиеся в школе столы требуют ремонта и замены.
По словам вице‑спикера Собрания, новый стол позволит сделать тренировки более эффективными и интересными.
Пресс-портреты