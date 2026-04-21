Псковские полицейские соревновались в стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия

Соревнования по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия среди сотрудников аппарата управления и территориальных органов МВД России на районном уровне прошли на базе управления МВД России по Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: УМВД России по Псковской области

На учебном стрельбище вблизи деревни Ваулино почти 100 участникам из 26 команд предстояло показать свое мастерство владения боевым ручным стрелковым оружием.

В результате напряженной борьбы в командном зачете: «золото» у сборной команды Центра профессиональной подготовки УМВД России по Псковской области; «серебро» у представителей МО МВД России «Невельский»; «бронза» у команды ОМВД России по городу Великие Луки.