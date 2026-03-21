Псковские баскетболисты стали чемпионами Северо-Запада, разгромив соперников в финале со счетом 99:70

Псковская баскетбольная команда Гуманитарного лицея Пскова заняла первое место в Северо-Западном турнире «КЭС Баскет», который проходил в Петрозаводске с 17 по 21 марта. В полуфинальных матчах против команды Архангельской области, псковские спортсмены в упорной борьбе переиграли своих соперников со счетом 99:70.

Организаторы в своем Telegram-канале отметили, что финал чемпионата СЗФО, в котором встретились баскетболисты из Пскова и города Котлас Архангельской области, получился не таким ярким. Как и в игре среди команд девушек, победитель определился уже в первой четверти, которую выиграли представители Псковской области со счетом 34:16. В оставшееся время баскетболистам из Архангельской области не удалось переломить ход встречи. Финальная сирена зафиксировала на табло счет 99:70 в пользу псковичей.

Как отметил президент Псковской региональной федерации баскетбола Святослав Самсонов, команда Гуманитарного лицея выступала всего вшестером, но сумела убедительно победить соперника, действуя не числом, а умением.

По его словам, уже в первой четверти под руководством тренера Эдуарда Михайлова лицеисты сделали серьезную заявку на победу. Во второй четверти соперник получил небольшое преимущество, благодаря широкой ротации — 22:20, но псковичи сохранили лидерство. Вскоре три фола получил Даниил Попов (в итоге 8 очков и 7 подборов). Подключившись со скамейки, свою роль сыграл и Михаил Пайст, несколько раз отлично сыгравший в обороне (7 очков при 60% с игры).

Усилиями основного разыгрывающего Александра Горбатова (11 очков, в том числе 9 из 10 штрафных) удалось садить на скамейку ряд игроков основы соперника, после чего пространство по кольцом открылось для центрового Даниила Горбачика. По итогам матча именно ему организаторы присудили награду самому ценному игроку — псковский спортсмен набрал 29 очков и 26 подборов, в том числе 9 — на чужом щите.

Основному снайперу нашей команды Степан Качнову было непросто, соперник позволил забить только 2 из 7 издали, но включившись в нужный момент, парень несколько раз поразил кольцо с близкой дистанции, оформив уверенный дабл-дабл —24 очка и 10 подборов.

20 очков набрал также Даниил Череп, помогавший в розыгрыше мяча во второй половине. Третья и четвертая четверти прошли с небольшим преимуществом псковичей: 22:15 и 23:17 соответственно. Итоговый счет матча составил 99 очков против 70 в пользу Псковской области.

Святослав Самсонов с сожалением отметил, что не смог сыграть в финале Семен Ефимов, получивший травму на предварительном этапе. Баскетболисту пожелали скорейшего восстановления.

Отлично поддерживала команду с трибун локнянская команда девушек под руководством Татьяны Орловой. Женская сборная Псковской области заняла пятое место.