 
Спорт

Учащиеся Великолукских спортивных школ вошли в основной состав сборной России по кикбоксингу

0

Воспитанники СШОР «Экспресс», спортсмены СК «Витязь», и КСЕ «Отечество» продемонстрировали свои умения и заняли призовые места на Первенстве России по кикбоксингу, которое проходило с 22 по 28 мая в Московской области. Все спортсмены вошли в основной состав сборной России по кикбоксингу, сообщила администрация города Великие Луки на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фотографии: администрация города Великие Луки / «ВКонтакте»

Соревнования собрали более 3200 спортсменов с 72 регионов страны. В условиях сильной конкуренции и поединков с опытными бойцами страны Великолукские спортсмены показали свои волю к победе и мастерство, став победителями и призерами Первенства России по кикбоксингу. 

Владимир Финочко выиграл золото в дисциплине фулл-контакт, провел четыре поединка, все бои выиграл единогласно. Александра Петраковцева завоевала золото в дисциплине лайт-контакт, провела три боя все бои завершила досрочно. Даниил Речкин занял второе место в дисциплине фулл-контакт, провел пять поединков, в финале уступил трех-кратному победителю первенства России.
Илья Семенов, Елизавета Шуднева, Илья Костюков, Денис Березинпровели по два-три поединка, но остановились в шаге от медали.

«Команда доказала, что является одной из сильнейших школ кикбоксинга в регионе и стране. Все спортсмены вошли в основной состав сборной России по кикбоксингу. Поздравляем Великолучан с хорошим выступлением и гордимся каждой завоеванной медалью», — комментируют в администрации.

 


Подготовил спортсменов Сергей Москалев.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026