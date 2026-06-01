Учащиеся Великолукских спортивных школ вошли в основной состав сборной России по кикбоксингу

Воспитанники СШОР «Экспресс», спортсмены СК «Витязь», и КСЕ «Отечество» продемонстрировали свои умения и заняли призовые места на Первенстве России по кикбоксингу, которое проходило с 22 по 28 мая в Московской области. Все спортсмены вошли в основной состав сборной России по кикбоксингу, сообщила администрация города Великие Луки на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Соревнования собрали более 3200 спортсменов с 72 регионов страны. В условиях сильной конкуренции и поединков с опытными бойцами страны Великолукские спортсмены показали свои волю к победе и мастерство, став победителями и призерами Первенства России по кикбоксингу.



Владимир Финочко выиграл золото в дисциплине фулл-контакт, провел четыре поединка, все бои выиграл единогласно. Александра Петраковцева завоевала золото в дисциплине лайт-контакт, провела три боя все бои завершила досрочно. Даниил Речкин занял второе место в дисциплине фулл-контакт, провел пять поединков, в финале уступил трех-кратному победителю первенства России.

Илья Семенов, Елизавета Шуднева, Илья Костюков, Денис Березинпровели по два-три поединка, но остановились в шаге от медали.



«Команда доказала, что является одной из сильнейших школ кикбоксинга в регионе и стране. Все спортсмены вошли в основной состав сборной России по кикбоксингу. Поздравляем Великолучан с хорошим выступлением и гордимся каждой завоеванной медалью», — комментируют в администрации.



Подготовил спортсменов Сергей Москалев.