Сборная Англии стала бронзовым призером ЧМ-2026

Сборная Англии по футболу обыграла команду Франции и стала бронзовым призером чемпионата мира 2026 года. Встреча команд прошла 18 июля на стадионе «Хард Рок» в Майами и завершилась со счетом 6:4.

Фото: REUTERS/Paul Childs

В составе английской команды отличились Деклан Райс (3-я минута), Эзри Конса (18-я), Джуд Беллингем (90+8-я), а также Букайо Сака, который забил на 37-й и 45+1-й минутах и реализовал пенальти в конце второго тайма.

У французов забили Килиан Мбаппе (48-я и 66-я минуты), Брэдли Баркола (54-я) и Усман Дембеле (90+6-я).

Англичане впервые с 1966 года вошли в тройку сильнейших команд на чемпионате мира. В предыдущий раз, 60 лет назад, они выигрывали домашний турнир, пишут Известия.

Победитель ЧМ-2026 определится сегодня, 18 июля, в матче между Аргентиной и Испанией. Игра начнётся в 22:00.