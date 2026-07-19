 
Спорт

Сборная Англии стала бронзовым призером ЧМ-2026

0

Сборная Англии по футболу обыграла команду Франции и стала бронзовым призером чемпионата мира 2026 года. Встреча команд прошла 18 июля на стадионе «Хард Рок» в Майами и завершилась со счетом 6:4. 

Фото: REUTERS/Paul Childs

В составе английской команды отличились Деклан Райс (3-я минута), Эзри Конса (18-я), Джуд Беллингем (90+8-я), а также Букайо Сака, который забил на 37-й и 45+1-й минутах и реализовал пенальти в конце второго тайма.

У французов забили Килиан Мбаппе (48-я и 66-я минуты), Брэдли Баркола (54-я) и Усман Дембеле (90+6-я).

Англичане впервые с 1966 года вошли в тройку сильнейших команд на чемпионате мира. В предыдущий раз, 60 лет назад, они выигрывали домашний турнир, пишут Известия.

Победитель ЧМ-2026 определится сегодня, 18 июля, в матче между Аргентиной и Испанией. Игра начнётся в 22:00. 

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026