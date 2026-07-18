Ежегодный турнир по парковому волейболу стартовал в Опочке

На городском стадионе в Опочке состоялось открытие ежегодного турнира по парковому волейболу, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации Опочецкого муниципального округа.

Фото здесь и далее: администрация Опочецкого муниципального округа

Турнир посвящён 82‑й годовщине освобождения нашего района от немецко‑фашистских захватчиков.

«Он проходит в формате "микс" — это всегда особенная динамика и яркие эмоции: в командах играют и мужчины, и женщины, а значит, на площадке особенно ценятся слаженность и взаимовыручка», - отметили в администрации.

На соревнования приехали спортсмены из разных уголков Псковской области: из Себежа, Пскова, Пушкинских Гор, Идрицы.

«Такой широкий географический охват делает турнир по‑настоящему значимым событием и отличной возможностью для обмена опытом, дружеского соперничества и укрепления спортивных связей между муниципалитетами. Пусть игра будет честной, а победа — достойной!» - добавили в администрации.