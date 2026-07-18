 
Спорт

Ежегодный турнир по парковому волейболу стартовал в Опочке

0

На городском стадионе в Опочке состоялось открытие ежегодного турнира по парковому волейболу, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации Опочецкого муниципального округа.

Фото здесь и далее: администрация Опочецкого муниципального округа

Турнир посвящён 82‑й годовщине освобождения нашего района от немецко‑фашистских захватчиков.

«Он проходит в формате "микс" — это всегда особенная динамика и яркие эмоции: в командах играют и мужчины, и женщины, а значит, на площадке особенно ценятся слаженность и взаимовыручка», - отметили в администрации.

 

На соревнования приехали спортсмены из разных уголков Псковской области: из Себежа, Пскова, Пушкинских Гор, Идрицы.

«Такой широкий географический охват делает турнир по‑настоящему значимым событием и отличной возможностью для обмена опытом, дружеского соперничества и укрепления спортивных связей между муниципалитетами. Пусть игра будет честной, а победа — достойной!» - добавили в администрации.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026