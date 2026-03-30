Первый Кубок Псковской митрополии по пауэрлифтингу и жиму лежа прошел в Печорах

Кубок Псковской митрополии по пауэрлифтингу впервые состоялся 28 марта. Соревнования проводились в спортивном зале «Дружины Довмонта» паломнического центра Псково-Печорского монастыря в Печорах. Спортсмены состязались в двух дисциплинах: классический жим и классическое троеборье (присед, жим, становая тяга). Организаторами выступали министерство спорта Псковской области, Псковская митрополия и Федерации пауэрлифтинга Псковской области. В соревнованиях принимали участие спортсмены из Псковской области, Новгородской области и города Валдая. Подробнее - в репортаже корреспондента Псковской Ленты Новостей.

Высокий уровень организации

По словам участников и организаторов, уровень организации этих региональных соревнований стал наилучшим за последние годы благодаря сотрудничеству митрополии и федераций Псковской и Новгородской областей. Псковская митрополия предоставила хороший зал для выступлений и отдельное помещение для разминки, красивые медали и кубки, организовала питание спортсменов. Новгородская федерация пауэрлифтинга обеспечила специальное программное обеспечение и оборудование с визуализацией на несколько мониторов, а также предоставила квалифицированных судей. Ассистенты работали четко и слаженно, в том числе благодаря тому, что программа показывала, какие блины нужно устанавливать на штангу для следующего подхода. Зрители могли не только слышать, но и видеть информацию о выступлении спортсмена.

Кубки Псковской митрополии вошли в традицию

Как рассказал ответственный по вопросам физической культуры и спорта в Псковской епархии отец Дмитрий Головнев, первым опытом проведения кубков митрополии был Кубок Псковской митрополии по армрестлингу в 2024 году. С тех пор такие кубки проводятся по разным видам спорта. Приветствуя спортсменов, отец Дмитрий передал благословение митрополита Матвея и отметил, что для человека важно и духовное, и физическое развитие.

Отец Дмитрий: «В нашем понимании спорт является путеводителем в правильный образ жизни. Желаю, чтобы ваши труды и тренировки приносили вам добро».

В разговоре с корреспондентом ПЛН отец Дмитрий также отметил, что считает хорошим опытом привлечение спортивного сообщества к посещению города Печоры.

«Раньше в Печоры приезжали только семьями. А сегодня спортсмены находятся здесь в своем сообществе. Сейчас великолукская команда отправилась на экскурсию в Псково-Печорский монастырь. Считаю, что это очень хорошо», - сказал отец Дмитрий.

Хороший уровень спортсменов

Президент Федерации пауэрлифтинга Псковской области Тимур Федотов пояснил, что статус Кубка митрополии является таким же, как и ранее у ежегодного Кубка Псковской области. С учетом категории судей, на этих региональных соревнованиях можно было получить разряды до первого спортивного. Общий уровень выступлений спортсменов Тимур Федотов, который также является единственным в Псковской области МСМК РФ по пауэрлифтингу, оценил хорошо.

Тимур Федотов: «Кто-то спрогрессировал, кто-то нет. Но общий уровень хороший, становится еще больше молодежи. Все это благодаря тренерам, которые набирают спортсменов и привлекают их к участию в соревнованиях».

Классический жим

Первой дисциплиной стал классический жим. В соревнованиях по жиму лежа приняло участие 38 человек, мужчины и женщины разных возрастов, от юношей до ветеранов. Большую команду на жим лежа привез на кубок псковский клуб «Рекорд». Несмотря на то, что спортсмены ранее уже выступали в жиме лежа и в становой тяге, в соревнованиях аккредитованной Федерации пауэрлифтинга Псковской области они принимали участие впервые.

Участница соревнований Виктория Дмитриева рассказала, что впервые пожала свои 50 кг, которые ранее не могла пожать на предыдущих соревнованиях. Добавила, что главную задачу — пожать в зачет, выполнили все участники клуба.

Поясним, что на территории России действует несколько общественных организаций, развивающих пауэрлифтинг, и у каждой свои правила и нормативы. Однако, в соответствии с российским законодательством устанавливать спортивные разряды и звания КМС РФ и МС РФ, дающие право на дополнительные льготы на госслужбе, может только аккредитованная в министерстве спорта федерация. Такой федерацией является Федерация пауэрлифтинга России по версии IPF (ФПР), а в Псковской области — ПРОО «Федерация пауэрлифтинга Псковской области».

С 2026 года в действие вступили новые нормативы ФПР, впервые с этого года спортивный разряд и звание можно получить в дисциплине «классический жим лежа». И хоть по оценкам многих спортсменов и тренеров новые нормативы довольно высоки, сама возможность получить спортивное звание по классическому жиму лежа скорее всего приведет к росту популярности этой дисциплины. Так, уже в этих соревнованиях количество участников в дисциплине «жим лежа» было приблизительно равно количеству участников в пауэрлифтинге, хотя в последние годы в жиме лежа выступало значительно меньше спортсменов.

Итоги соревнований по жиму лежа

Абсолютной победительницей среди юниорок стала Дарья Юзепчук с результатом 35 кг, среди женщин Оксана Пахомова (МС РФ) с результатом 75 кг.

В категории юношей абсолютным победителем кубка стал Илья Азаров с результатом 107,5 кг. В категории юниоров — Сергей Коваленко с результатом 130 кг. В категории мужчин Кубок Псковской митрополии получил Игорь Мишанов с результатом 212,5 кг.

В категории ветеранов М1 (40-49 лет) абсолютным победителем стал МС РФ Антон Дорошенков с результатом 185 кг. В категории ветеранов М2 (50-59 лет) кубок получил Эдуард Дмитриев с жимом 210 кг. В возрастной категории М4 (70 лет и старше) абсолютным победителем стал Александр Волнягин с результатом 45 кг.

Троеборье классическое

В соревнованиях по троеборью классическому, в которое входит три упражнения - присед, жим и тяга, принимало участие сорок человек. Больше всего участников было среди юниоров. Спортсмены соревновались в двух потоках. Днем выступали легкие и средние категории, ближе к вечеру на помост вышли спортсмены тяжелых категорий.

В возрастной категории девушек до 18 лет обладательницей Кубка Псковской митрополии стала Евгения Титова с результатами: присед 77,5 кг, жим 40 кг, тяга 82,5 кг, сумма 200 кг. В категории юниорок абсолютной победительницей стала Дарья Юзепчук с результатами: присед 60 кг, жим 35 кг, тяга 80 кг, сумма 175 кг.

Среди женщин в открытой возрастной категории абсолютной победительницей стала Арина Тен с результатами: присед 80 кг, жим 50 кг, тяга 90 кг, сумма 220 кг. В возрастной группе ветераны М1 (40-49 лет) кубок получила Диана Кузнецова с результатами: присед 100 кг, жим 55 кг, тяга 110 кг, сумма 265 кг.

В возрастной группе юношей абсолютным победителем стал Роман Степанов с результатами: присед 210 кг, жим 120 кг, тяга 215 кг, сумма 545 кг. В категории юниоров сильнейшим стал Илья Разыграев с результатами: присед 210 кг, жим 140 кг, тяга 240 кг, сумма 590 кг.

У мужчин в категории обладателем кубка стал Виталий Щедров с результатами: присед 265 кг, жим 150 кг, тяга 275 кг, сумма 690 кг. В категории мужчин-ветеранов М1 (40-49 лет) в абсолютной весовой категории кубок получил Борис Хохлов с результатами: присед 100 кг, жим 897,5 кг, тяга 135 кг, сумма 332 кг.

После награждения отец Дмитрий пригласил всех спортсменов на Пасхальный спортивный фестиваль, который будет проходить в Пскове и Великих Луках с 1 по 3 мая.

Елена Демченкова